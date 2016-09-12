藍委：台灣一流文創人才早就以中國為戰場
國民黨立委許毓仁今批評國內文創政策是「裹著糖衣的文創」，許毓仁指出，台灣大量的創作人才被中國吸走，國內影視音預算數十年不變，中國卻已經是5倍以上的預算，「台灣一階人才早就以中國為戰場」，台灣的文創產業人才斷層問題不可不重視。當中國有能力論述時，他們已經不需要台灣人才。
許毓仁表示，台灣近年來大推文創，學校廣設設計、文創科系、創意生活系，在沒有配套措施和產業搭配的情況下，文創變成了一件糖衣，外表好看，沒有實質的產業供應鏈，用補助心態分配預算，沒有發展產業的整體思維，補助也獨厚大咖，「昨天在松菸文創園區看到歌迷大排長龍看S.H.E. 展覽，殊不知這個案子文化部補助了800萬，還要付錢進去？」
他舉例，英國的創意產業、美國好萊塢的電影工業、深圳的工業設計產業、韓國的影視音產業都是在政府整體總體政策支持所長出來的產業，這些產業透過互聯網打開了疆界限制，OTT讓內容產業顛覆，當韓片屍速列車創造票房，可知背後是精密的商業操作和一源多用的獲利模式，「台灣呢？大部分的內容公司還在燒錢，包括萎縮的出版業。」
他也提到人才問題，現在大量的創作人才被中國吸走，預算高舞台大，電影後製、戲劇製作、設計等等，「台灣提供了什麼舞台給創意人才？」創意工作者沒有保障，靠接案收入，原本已經不穩定，還要被扣二代健保。
許毓仁質疑，年輕人被引導到文創領域，花著微薄的收入在文創商品上，在裡頭轉圈圈出不去，薪水低廉，未來在哪裡不知道。「當我們只願意吃文創糖衣上的糖霜，不好好實質檢討問題，最後輸掉的不只是一個產業，更是年輕人的未來。」
(中時)
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