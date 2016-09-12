顧清潔隊安全 高市議員捐LED反光背心
清潔隊員在第一線維護市容，但夜間、清晨工作因視線不良，經常發生危險，高雄市議員邱俊憲媒合在地企業，訂製200件自體發光LED背心，12日捐贈給高市環保局，清潔隊員穿上後，遠在200公尺外即可明顯辨識，安全更有保障。
環保局長蔡孟裕說，基層清潔隊不分天氣，每天日夜出勤整理市容，安全面臨考驗，環保局雖購置反光背心保障清潔隊員安全，但長期使用後反光條褪色，安全性大幅下降，礙於預算也無法年年換新。
高市議員邱俊憲居中媒合仁武區在地企業天正公司協助，總經理萬文財說，市容整潔全靠清潔隊，但前幾年看到葉少爺酒駕撞死清潔員的新聞，便覺得基層人員相當辛苦，很高興有機會捐贈反光背心，表達對清潔隊員的感激。
天正公司委託台灣宏齊科技設計裝有LED條的工作背心，業者表示，LED發光條裝設的位置領有專利，360度均能清楚辨識，在150公尺以外就能看得很清楚，且發光條防水、可折疊，清潔隊員穿髒了可直接丟洗衣機清洗，相當方便。
環保局今天舉辦捐贈儀式，獲贈200件背心，將發給仁武、大社、鳥松、大樹區清潔隊；環保局企業公會理事長陸漢保感謝業者捐贈，並表示全市共有3000多名清潔隊員，盼有其他企業接續善行，共同提升清潔隊員工作安全。
大社區李姓清潔隊員一領到反光背心，立刻向業者請教如何使用，看到背心裝上電池、控制器即可自體發出燈光閃爍，開心表示以後清晨站在街頭將更醒目，工作可以更安心了。
(中時)
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