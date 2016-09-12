造反無極限 駁二顛倒屋參訪突破10萬人

駁二顛倒屋第十萬名幸運粉絲興奮地在顛倒屋內留影紀念。(時藝多媒體提供)

駁二顛倒屋於本月突破十萬人次參訪，主辦單位特別贈送精美禮品予第十萬名幸運粉絲並合影留念，幸運粉絲是莊先生一家三口，莊先生抱著一歲的莊小弟弟興奮得表示：「實在是太開心了！之前就一直很想來顛倒屋玩，走進顛倒屋裡就感覺好像進入奇幻世界，沒想到今天竟然還能成為第十萬名觀眾還得到小禮物，真是太幸運了！」主辦單位表示：「駁二顛倒屋是高雄第一棟實體顛倒雙層洋房，室內空間全部都是反轉呈現的，每位來到顛倒屋的民眾都可以輕鬆地發揮創意拍出對抗地心引力般的特殊照片，在這裡每個人都是最佳男女主角！」

民眾在顛倒屋內大秀創意。(時藝多媒體提供)

在台北1914華山文創園區的華山顛倒屋即將於9月18日閉展，而於高雄的駁二顛倒屋將繼續造反至明年的2月28日，時藝多媒體顛倒屋製作團隊表示：「顛倒屋本身就是一棟用水泥與鋼筋打造的房子顛倒過來，繽紛的外觀看起來就非常有視覺效果，就像是從天而降的房屋一樣，而內部空間也是1:1打造的，看得到的家具、冰箱、馬桶全部都是實體家具」。

駁二顛倒屋內，孩子們興奮地探索新視界。(時藝多媒體提供)

帶著一家四口來參訪的王先生說：「在充滿港都海洋風情的駁二顛倒屋內，小孩抬起頭會發現魚兒在顛倒水族箱內游泳還有漂浮的游泳圈，這些生活裡的小物件通通都跑到頭頂上了，孩子們都覺得很新奇有趣。」宛如大海襲捲般的視覺衝擊，民眾得親身體驗才能感受到顛倒屋的魅力。

輕鬆對抗地心引力。(時藝多媒體提供)

結合藝術與生活的駁二顛倒屋，預計在南台灣再掀一波顛倒熱潮，有關駁二顛倒屋的最新資訊請洽臉書粉絲團：「反轉世界 顛倒屋」。

(中時電子報)