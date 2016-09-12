西拉雅平埔族註記 高市熟男266人、熟女207人
高雄市政府為推動西拉雅族正名運動，延續記錄西拉雅族人於日據時期原住民身分事實，自102年10月1日起，即與臺南市及屏東縣政府共同推動日據時期戶籍種族欄「熟」註記措施，截至今年8月底止高雄市已受理473件，其中以杉林區「熟」男及「熟」女最為踴躍，計有129件居全市之冠，其次為內門區107件。
高雄市民政局表示，日治時期的戶籍資料種族欄上，原住民的註記有「生」、「熟」之分，目前法定原住民族註記為「生」，而平埔族則註記為「熟」，也就是平地原住民。
縣市合併前，原高雄縣曾於98年4月由各戶政事務所初步普查，平埔族人數約1萬4099人，中以六龜最多 （平埔族人3853人），分布區域緊鄰著臺南市及屏東縣，90年為喚起原住民對文化及族群之間的認同，平埔正名運動開始，高雄市同意將本人或其直系血親尊親屬日據時期種族欄記載「熟」身分事實補填於現戶戶籍資料個人記事欄內，對於西拉雅族文化推動是莫大的鼓勵。
目前平埔族雖未獲政府同意以原住民身分註記，但熟註記喚起西拉雅民眾尋根意願，找回自己與祖先親密的連結。平埔族民眾可依個人意願逕向各戶政所提出註記申請，希望藉此讓更多平埔族認識自己生長的文化及故鄉。
(中時)
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