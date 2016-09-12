綠委籲馮明珠立即辭去北京故宮顧問 回國接受調查

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民進黨立委蘇巧慧（右起）、吳思瑤、何欣純、許智傑及李麗芬12日舉行記者會，呼籲馮明珠立即辭去北京故宮顧問職務，回國接受調查。 （劉宗龍攝）

民進黨立委吳思瑤（右起）、何欣純、許智傑等12日舉行記者會，呼籲馮明珠立即辭去北京故宮顧問職務，回國接受調查，並要求故宮啟動行政調查，若調查結果馮明珠有涉及不法，應立即送公務人員懲戒委員會。 （劉宗龍攝）

民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、何欣純、許智傑及李麗芬12日舉行記者會，呼籲馮明珠立即辭去北京故宮顧問職務，回國接受調查，並要求故宮啟動行政調查，若調查結果馮明珠有涉及不法，應立即送公務人員懲戒委員會。

(中時)