圖輯》觀光產業自救會大遊行登場

百萬觀光產業救大遊行。（王英豪攝）

百萬觀光產業救大遊行，包括來自台東、花蓮、高雄、嘉義、南投等各地的旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業，要向政府理性地表達訴求「要生存、有工作，能溫飽」。（王英豪攝）

今日走上街頭的「百萬觀光產業自救大遊行」，動員全國各地基層同仁，中午時陸續抵達台北市華山文創園區門口集合。（王英豪攝）

陸客來台「急凍」，嚴重衝擊國內觀光產業。（陳信翰攝）

包括旅館、旅行社、遊覽車等業者發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動。（陳信翰攝）

陸客來台「急凍」，嚴重衝擊國內觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車等業者發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動。

今日走上街頭的「百萬觀光產業救大遊行」，包括來自台東、花蓮、高雄、嘉義、南投等各地的旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業，動員全國各地基層同仁，中午時陸續抵達台北市華山文創園區門口集合，要向政府理性地表達訴求「要生存、有工作，能溫飽」，這是國內史上第一次觀光產業走上街頭，同時要將陳情書送進總統府。

(中時)