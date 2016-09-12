藍智庫：黨產委員會浮編預算 應大幅刪減

我要評比

中國國民黨今天舉行立法實務研討會，針對106年度中央政府總預算案審議，國民黨智庫在書面報告中建議，不當黨產委員會預算浮編嚴重，應大幅刪減，並主張嚴格監督其運作情形。

立法院新會期明天開議，國民黨政策會依慣例在開議前一天舉辦立法實務研討會，會中將針對國民黨所要推動的優先法案及106年度中央政府總預算案的審議，進行說明。

在總預算部分，智庫所提出的總預算書面說明，提及不當黨產處理委員會為此次新增之單位，預算內容浮編嚴重，應大幅刪減人事費、一般行政費、調查業務費、差旅費等，並嚴格監督其運作情形。

此份報告建議，新南向政策推動計劃花大錢在興建辦公廳舍，對政策推動無實質效益，應大部分刪除；其餘一般行政費及委辦等浮編太多，可酌減刪除。

報告也建議，因兩岸關係停滯不前，主要刪除「兩岸關係與區域發展」140萬元，並要求總統府詳實說明「國家發展研究及咨詢」內容；以及兩岸熱線中斷，溝通機制陷入僵局，陸委會已無須編列太多預算。

此外，報告中指出，各項政事別支出以社會福利支出編列4773億元居首位，教育文化支出編列4154億元居第2位，國防支出編列3102億元居第3位，經濟發展支出編列2678億元居第4位。1050912

(中央社)