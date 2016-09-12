八仙塵爆案 傷者26日赴新北市府抗議

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八仙塵爆案今天二審首開庭，但玩色創意負責人呂忠吉卻請假未到，引起現場80名傷者不滿。庭訊後，傷者及家屬在外抗議，強調八仙及督導單位都有責任，26日將赴新北市政府抗議。

台灣高等法院今天首開庭，但審判長趙功恆指出，呂忠吉聲稱戶籍地已搬遷，因此以未收到開庭通知為由向法院請假，若再傳不到，將考慮拘提；現場將近80名塵爆傷者聞訊後感到不滿，罵聲連連。

庭訊結束後，傷者及家屬齊聚高院外舉牌抗議。法律扶助基金會律師周漢威表示，一審法院對傷者傷勢認定有問題，希望二審能重新鑑定、調查，了解傷勢程度是否符合重傷害。

周漢威也認為，派對的舉辦場地未經主管機關新北市政府核准，是非法的遊樂設施，因此本案應適用建築法規，可處7年以下有期徒刑。

八仙塵爆受害人保護協會常務監事王鈺秀也說，此案造成多人死傷，交通部觀光局、新北市政府、八仙樂園都有責任，將於26日前往新北市政府抗議，要求市長朱立倫道歉。1050912

(中央社)