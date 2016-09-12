假直銷推銷股票 七旬婦險被騙光老本
新竹市76歲吳姓婦人，日前上直銷課時遭1名直銷專員金錢洗腦，強力推銷一檔尚未上市的績優股，吳婦受不了高利潤誘惑，7日差點從銀行領出多年積蓄，幸好警方及行員聯手阻止，守住婦人老本。
警方調查，吳婦退休後閒來在家，在朋友慫恿下陪同到市區上直銷課程，不料原本只是來旁聽，卻被1名直銷人員纏住，積極慫恿她買下未上市的傳銷公司股票，佯稱可以快速累積利息，且每月都有優厚分紅。
吳婦起初半信半疑，後來受不了直銷員舌燦蓮花的誘惑，7日拿著存摺、提款卡到銀行，打算要領光戶內40萬元現金，銀行員發現婦人神情不安，熱心關切「為什麼要領這麼多錢？」
吳婦故作鎮定表示要投資買股票，堅持要提款，行員識破是詐騙伎倆，立即連絡警方到場，眾人苦勸2個多小時，仔細解釋詐騙手段及流程，並提出多起詐騙案例，終於將婦人勸退回家。
警方指出，詐騙手段日新月異，老人家耳根子軟，往往一不小心就上當，呼籲子女多關心家人，切勿輕易相信來源不明的投資資訊，有疑問可洽165反詐騙專線，或打110向警方求助。
(中時)
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