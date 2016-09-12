戰役級 陸強勢主導 與俄南海軍演

中俄南海演習12日在廣東湛江外海登場，這是解放軍首度以南海艦隊兵力為主參加。（圖/中央社）

在中方主導下，中俄海軍從今天開始，在廣東湛江以東海空域，舉行代號為「海上聯合-2016」的聯合軍事演習。這是中俄「海上聯合」系列演習自2012年舉行以來，解放軍首度以南海艦隊兵力為主參加。由於南海仲裁庭7月才推翻中國所主張的九段線，引發北京強烈抗議，而克宮已多次表態，聲明支持的立場，因此這次演習的宣示意味濃厚。

軍事科學院作戰理論和條令研究部研究員潘新毛對中新社表示，這次演習規模屬戰役級，通常是由戰役機構統一指揮，無論演習的兵力或範圍，都達到了戰役級。潘新毛指出，這次演習的焦點在聯合反潛與登陸作戰。

由於美國海軍8日也聲明，將從9月12-23日舉行名為「勇敢之盾－2016」（Valiant Shield 2016）的大規模海軍演習。雙方海上軍演時間重疊，美國這次軍演的針對性不言而喻。

中新社稱，近年來，由於菲律賓等國在南海不斷製造矛盾，挑起爭端，加上「域外」國家介入，使得這次南海演習變得十分敏感，料將吸引一些國家的窺探。

而先前俄羅斯東部軍區新聞局太平洋艦隊資訊保障處處長馬特維耶夫（Vladimir Matveyev）指出，演習的重頭戲將於9月15-19日登場。在演習中，將對海上目標進行聯合導彈-炮彈打擊。而在演習的最後階段，將進行中俄海軍陸戰隊和空降部隊的奪島登陸演習。

潘新毛指出，俄羅斯海軍派出無畏級大型反潛驅逐艦，該艦搭載2架反潛直升機，使其具有遠端反潛能力。由於活動範圍較大，反潛搜索的空間也相對加大。艦上裝有2座反潛導彈發射裝置，是非常出色的「獵潛手」。此外，該艦的防空能力也很強，具有攔截掠海飛行目標的能力。而中國將會派出驅逐艦、護衛艦、兩棲船塢登陸艦，預警機、警戒機、蘇-30戰機與殲-11戰機等。此外，還料將出動多架轟-6K飛機。

這次中國參與演習的包括052B驅逐艦「廣州艦」、052C驅逐艦「鄭州艦」、054A護衛艦「大慶艦」、054A護衛艦「三亞艦」、054A護衛艦「黃山艦」、071登陸艦「昆侖山艦」、072A登陸艦「雲霧山艦」與904A島礁補給艦「軍山湖艦」等。

而這些都是中國海軍的新銳戰艦，服役年限最長的，是2004年服役的「廣州艦」，使用年限至今只有12年。而最新加入中海軍的，則是2015年7月服役的「軍山湖艦」。

「軍山湖艦」隸屬904型島礁補給艦衍生型號，主要用於南海島礁守島部隊人員換防，食品、淡水與油料等補給，大幅提升了南海島礁的後勤保障支援能力。

另據新華網報導，參與這次演習的，還有兩艘新型常規潛艇，而海軍航空兵則派出殲-11B戰機、飛豹戰機、預警機與多型艦載直升機等，共19架飛機參演。

據《南方日報》報導，中方兵力包括：

導彈驅逐艦:廣州艦（168）、鄭州艦（151）

中國海軍7月8日在南海舉行實兵對抗演習，圖為導彈驅逐艦廣州艦發射防空導彈的資料照。（圖/新華社）

廣州艦2004年9月入列，艦長155米，艦寬17米，滿載排水量5800餘噸。廣州艦裝備有對空、對海警戒雷達，防空導彈、反艦導彈、近程防禦火炮，反潛、通信、直升機艦面系統。主要擔負編隊防空和作戰指揮任務，包括單艦或與其他兵力協同消滅敵水面艦艇、潛艇，破壞和壓制敵岸上目標。

鄭州艦，2013年12月入列，艦長155米，寬17米，滿載排水量6000餘噸，裝備了多套我國自主研發的新型武器裝備，性能先進，技術含量高，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的遠端警戒探測和區域防空作戰能力，可擔負編隊區域防空、海上聯合機動編隊作戰指揮和為編隊護航。

導彈護衛艦:大慶艦（576）、三亞艦（574艦）、黃山艦（570）

三亞艦，2013年12月入列，是我國自行研製設計生產的新型封閉式多用途導彈護衛艦，配備主炮、垂直發射防空導彈、反艦導彈、速射炮等武器。可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠端警戒和防空作戰能力，是我國海軍新一代主力作戰艦艇。

大慶艦，2015年1月服役。該艦採用先進的武器裝備和艦體的優化設計，具有對海、對空、反潛、對岸火力支援等多方面的作戰功能。主要擔負編隊反潛、驅護艦編隊指揮，單獨或協同編隊攻擊敵大、中型水面艦艇，協同編隊防空、提供火力支援、執行海上巡邏、警戒、護航等任務。

黃山艦，2008年5月入列，具備反艦、防空和反潛等多種作戰用途，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠端警戒和防空作戰能力。該艦曾先後赴亞丁灣索馬裡海域執行第2、第13批護航任務，以及赴地中海執行敘利亞化學武器海運護航任務。

登陸艦：昆侖山艦（998）、雲霧山艦（997）

昆侖山艦是由我國第一艘自主研製的兩棲船塢登陸艦，舷號998，2008年入列，排水量近2萬噸。裝備主、副炮和幹擾彈發射裝置，具備一定的防空能力。該艦設有塢艙、車輛庫、機庫等大型裝載艙，可同時搭載多架直升機、數艘氣墊艇以及數十輛兩棲坦克。該艦最大航程上萬海裡，可在除極區以外的任何海區航行，可搭載登陸兵力實施遠端立體投送。

雲霧山艦，舷號997，排水量3350噸。該艦能夠搭載一個中型坦克連的兵力，在登陸作戰中，主要輸送登陸兵力在灘頭直接登陸，也可實施浮渡裝卸載。該艦2005年4月入列以來，先後執行“兩棲”“神電”系列演習、中俄“海上聯合—2015（Ⅱ）”軍演等重大演訓任務。

補給艦：軍山湖艦（961）

軍山湖艦，舷號961，2015年7月入列，隸屬海軍南海艦隊。該艦排水量1萬多噸，航速22節。作為島礁補給艦改進型，綜合性強，它裝備有5個補給站，設有直升機機庫，可實現並靠、垂直和縱向補給。

(中時電子報)