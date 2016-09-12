賴美惠再戰南市議長 綠拉攏2無黨籍

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民進黨甲級動員，宣告全數力挺賴美惠，跑票者會祭出黨紀開除黨籍處分。（程炳璋攝）

台南市議長寶座自李全教解職後懸缺至今，賴美惠剛宣布拔劍再戰，民進黨台南市黨部12日甲級動員誓言團結，找來無黨籍議員趙昆原、謝財旺投靠，掌握議員席次28席，超過總席次55席半數，幾乎穩操勝券。國民黨團質疑賴清德為何一意孤行，非欽定賴美惠不可。

台南市前議長李全教因案解職，民進黨籍有實力的資深議員檯面下磨刀霍霍，覬覦補選議長寶座，賴美惠率先宣布登記參與議長補選，民進黨台南市黨團整合黨內意見，12日終於排除萬難，宣布共推賴美惠一人參選。

民進黨台南市黨團原已掌握26席議員家入黨團運作，12日甲級動員，除了台聯黨籍楊中成未到，25席議員齊聚黨團辦公室，宣告已說服趙昆原、謝財旺兩議員投靠加入，黨團並祭出跑票者開除黨籍的黨紀處分，展現團結氣氛。

台南市議員總席次55席，民進黨已掌握28席議員支持，地制法修改後改採記名投票，小黨幾乎沒有運作空間，民進黨勝券在握，副議長郭信良早在開黨團宣布前就先離席。

國民黨團批評賴美惠上屆當議長時，台南市議會4年期間毫無監督功能，可說淪為台南市政府的議事局，台南市每年坐擁800億預算，在賴清德第一屆任期卻毫無具體建設，民進黨內有多人有參選議院，卻堅持推選賴美惠，令人匪夷所失。

國民黨團進一步還擊，民進黨在台南長期擁有政權，卻常說別黨是「黑金」，實不厚道。針對是否推出自家議長人選，國民黨團尚不願鬆口。

(中時)