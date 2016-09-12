以臉書社團賣東西詐騙 逾60人受害

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(中央社記者朱則瑋台北12日電)刑事局破獲臉書社團詐騙案，犯嫌利用臉書佯稱販售演唱會門票、手機等商品，當被害人繳款後便拒絕交付商品，刑事警察局循線逮捕犯嫌，粗估受害民眾逾60人。

刑事警察局調查，23歲黃姓男子與19歲蘇姓女子在臉書以侯梅子、王品薇、鐘婉琳、李夢柔等暱稱註冊，利用臉書社團向網友販售演唱會門票、iPhone手機、相機，要求被害人透過虛擬銀行帳號或超商繳費代碼繳費，等匯款成功後，便拒絕給與商品，隨即失聯。

刑事警察局獲報後，10日前往黃、蘇等犯嫌位在新北市住處搜索，查獲安非他命1包、安非他命吸食器1個、吸管1支、郵局存摺1本、金融卡1張、手機3支等贓證物，初步統計被害人數逾60人，詐騙金額新台幣54萬餘元，警方依詐欺、毒品等罪嫌把2人移送法辦。1050912

(中央社)