染登革熱曲弓熱 新德里30%工人請假
印度雨季接近尾聲，但蚊蟲滋生引發登革熱和曲弓熱肆虐新德里，約30%工人因染病不得不請假返鄉尋求更便宜的醫療，導致新德里一些公共工程建設趕不上進度。
印度的登革熱和曲弓熱疫情進入高峰，根據印度衛生部的最新報告，截至8月31日，全印度獲報有2萬7879件登革熱病例，60人死於登革熱；去年是印度登革熱最高峰，一整年的登革熱病例有9萬9913件，有220人因登革熱死亡。
曲弓熱（Chikungunya）部分，截至8月31日止，全印度獲報有1萬2255件曲弓熱病例，比去年同期稍微減少。
由於印度首都新德里有許多流動人口，登革熱和曲弓熱疫情非常嚴重，導致20%到30%的工人染病無法工作，影響工程進度。
「印度快報」（The Indian Express）今天報導，南德里國防聚落區（The Defence Colony）的天橋工程，因為1個月來有140個工人染病請假，公共工程部雇用的工人在勤人數減少一半，讓完工日期跳票兩次。
新德里公共工程部負責橋樑和天橋修繕興建的專案副理詹恩（Sunil Kumar Jain）說，由於感染登革熱或曲弓熱發燒，公共工程部雇用的工人因病請假，導致在勤工作人數已經減少30%。
除了橋樑與天橋維修，包括道路維修、火車站下水道維修等諸多公共建設工程，都因工人短缺而影響進度。
新德里官方最新統計，截至目前為止，新德里已發生771件登革熱病例，560人感染曲弓熱，還有19人感染瘧疾。
德里高等法院日前表示，由於防疫措施仍不足，已下令新德里市政府採取更有效的因應措施。1050912
(中央社)
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