溪頭千年神木傾倒 保留園內不移除

我要評比

台大溪頭自然教育園區1棵千年神木昨天傾倒壓傷3人，台大實驗林管理處今天剪枝，用以扦插育種，傾倒的神木也將保留園內。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處所管轄的溪頭自然教育園區，昨天發生2800歲神木傾倒意外，造成3名遊客受傷，2名輕傷者昨天已離院，1名傷勢較重的陳姓婦人昨天轉院回居住地的彰化基督教醫院，手術後止住腹部內出血，今天仍在加護病房治療。

傾倒的紅檜神木，簡介立牌標示2800歲，高38公尺、胸徑4.33公尺，是溪頭重要地標之一，景點名稱就叫「神木」，後來推估檢定應為1836歲，千年神木是溪頭重要地標，園區年遊客超過百萬人次，幾乎人人都會來與神木合照，如今神木傾倒，如同地標消失。

台大實驗林管理處今天上午空拍、測量樹體，並對活株剪枝，留作扦插育種，下午也邀集台灣大學植物病理與微生物學系、行政院農業委員會林業試驗所、南投縣政府會勘，尋找神木傾倒原因，及後續處置做法。

神木雖然倒了，今天仍有許多遊客前來，站在封鎖線外拍照緬懷，氣氛傷感。台大實驗林管理處表示，神木雖然染菌已久造成樹體內部中空，但仍屬活體，傾倒後為讓神木精神永存，除剪枝作為扦插育種，神木未來將永久保留園區內，不會移除。1050912

(中央社)