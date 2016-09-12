觀光產業萬人上街頭 送陳情書進總統府

陸客來台「急凍」，嚴重衝擊國內觀光產業。（陳信翰攝）

由觀光相關產業公會、協會組成的「百萬觀光產業自救大遊行」12日由杭州北、忠孝東路一帶集結出發走向凱道，抗議遊行活動將以「要生存、有工作、能溫飽」為訴求，要政府提出因應對策。（楊彩成攝）

今(12)日走上街頭的「百萬觀光產業自救大遊行」，包括來自台東、花蓮、高雄、嘉義、南投等各地的旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業，動員全國各地基層同仁，中午時陸續抵達台北市華山文創園區門口集合，要向政府理性地表達訴求「要生存、有工作，能溫飽」，這是國內史上第一次觀光產業走上街頭，同時要將陳情書送進總統府。

今(12)日下午，包含旅行業、優質協會、導遊業、遊覽車業、旅館業、民宿業、遊艇業、觀光夜市業、牛肉麵業、餐廳業、觀光精品業、遊樂區業、嘉義自救會等觀光相關產業別走上街頭。下午1點開始，大家身穿白衣，手持自製的醒目標語，高喊口號，分成四大隊陸續的由忠孝東路、仁愛路行走，朝最終目的凱道邁進。

百萬觀光產業自救會估計，912遊行會有一萬人響應，除了產業界自行創作了主題曲「阮欲甲你問」和MV在現場播放外，更安排了行動劇「千手觀音」象徵導遊帶團必須無所不能、「蚊子世界」比喻觀光客驟減，旅館空空盪盪只能養蚊子、「大樹的世界」則是反映觀光產業生態牽一髮動全身，產業低迷將會衍生許多社會問題。

另外，凱道舞台上也將由導遊、茶農、司機代表陸續上台表達心聲。百萬觀光產業自救會表示，陸客減少受影響的層面持續擴大，業者真正需要的不是政府的紓困，而是客源，因陸方限縮陸客來台人數，第一線的導遊和遊覽車司機失業或是半失業；旅行社和購物店放無薪假，若問題沒有解決，恐怕會有旅館拋售潮與旅館倒閉潮，不少家庭的生計都會受到衝擊。

雖然謝政府對觀光產業困境，善意提出紓困方案，但觀光產業涉及的業別很多，相關的訴求自救會今天也將準備陳情書向總統府提出，希望大家一起商量面對和解決。自救會強調，912的遊行不是示威抗議，是和平理性表達產業心聲，不希望有任何政治色彩介入，今日沒有各黨派人士與政治團體的加入，更沒有煽動性的行為和標語，參與遊行的同仁一律以自律為最高原則。自救會最終想表達的就如同凱道的舞台標語，「台灣歡迎全世界旅客，也歡迎大陸旅客來作客」。身為觀光產業一定會盡全力接待來自四海的旅客，讓旅客賓至如歸。

(工商)