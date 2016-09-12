桃園地景藝術節出狀況！2水牛開幕前被偷牽走

原預定要在桃園地景藝術節埔頂社區開幕登場的2隻水牛遭偷牽。（呂柑榮提供）

原預定要在桃園地景藝術節埔頂社區開幕登場的2隻水牛遭偷牽。（呂柑榮提供）

繼黃色小鴨爆掉、月兔燒毀，今年桃園地景藝術節又有狀況，原要在開幕節目表演的2頭水牛，在活動前3天遭人偷牽走。

今年地景節遍地開花，新屋埔頂社區也是展區之一，社區發展協會理事長呂柑榮所飼養2年的2頭水牛，在本月3日不見，呂柑榮說，2頭水牛很有靈性，經訓練聽到口令會自動靠過來，原本要讓2頭牛在開幕當天亮相演出，明年更要在新屋舉辦的農業博覽會上擔任「牛事展演」的靈魂要角，居然在住處不見，「養出感情了，再買2頭牛也沒用！」

楊梅警方對此案慎重其事，組成「尋牛專案小組」連日展開調查，已掌握線索積極辦理。

(中時)