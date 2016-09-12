離婚後首談Selina 阿中：女主角是傷癒勇敢的神主牌

阿中離婚半年後，首度談到往日夫妻情，稱Selina是「女主角」，強調沒什麼號切割、忌諱的。(中時資料照片)

「SHE」成員Selina及律師張承中今年3月無預警在臉書宣布離婚，隔月簽字完成手續，結束5年牽手情，引發外界熱議，兩人皆強調分手過程平和，態度相當低調，而事隔半年，「阿中」張承中離婚後首度談及逝去的婚姻，以「女主角」稱呼Selina，還說對於前妻沒什麼好避諱，反倒覺得曾經很熟的SHE歌迷朋友，現在不好意思跟他互動。

阿中今天在臉書po文，談及SHE歌迷馮小姐取得華納授權印製出版紀念書，用以幫助陽光基金會，但因書商超印，導致歌迷與唱片公司之間發生法律糾紛，他表示該名歌迷過去幾年常跟他互動討論法律問題，沒想到發生了事情，卻是先找了陽光基金會，陽光基金會又來問身為董事的阿中，雖然事情後來順利解決，但他對於跟該歌迷關係轉變一事，覺得頗有感觸。

張承中表示，馮小姐大可直接向他諮詢，但可能現在不好意思問他了，對此表示可以理解，畢竟「六年前，媒體根本不認識我就造神，不離不棄之類的好話一堆。今年離婚原因雖已交待，但這消息太驚訝太勁爆，媒體猛瞎猜外遇、不和等，少數媒體尤其誇張直接亂編鬼故事」，他稱呼「女主角」Selina是「傷癒勇敢的神主牌」，而自己只是個男人，因此「不怪我要怪誰？，捧高吸睛、重摔吸睛、捧高後重摔更刺激，不辛辣就沒有點閱率，事實反而非重點了。當然大家會被影響」。

另外，阿中覺得歌迷之所以不好意思，是因為過去都把他當自己人，然如今跟Selina都離婚了，怎麼好意思？「人生，生老病死、悲歡離合，不就這麼回事；緣起緣滅、分分合合，沒那麼嚴重」，表示過去的經歷才成就了現在的他，因此沒什麼好切割忌諱的，也表示自己本對公益有興趣，幫過很多不認識的人，盼大家不要不好意思或客氣，「能幫的我還是會盡量的」。

(中時電子報)