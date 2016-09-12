繼微信後 支付寶提領現金將收費
繼微信3月開始收取現金提領手續費後，支付寶今天公告，自10月12日起，個人用戶超出人民幣2萬元免費額度的提現，將收取0.1%服務費。
鳳凰科技報導，支付寶公告，個人用戶每人累計享有2萬元基礎免費提現額度。在用完基礎免費額度後，用戶可以使用螞蟻積分兌換更多免費提現額度。
支付寶方面表示，收費是因綜合經營成本上升。選擇對提現而不是在其他方面收費，是因為用戶使用支付寶付款的頻次比提現高出很多。
支付寶指出，用戶使用支付寶多用於各種消費、理財、繳費、手機儲值等，提現的需求相對少一些。僅對提現收費，用戶受到的影響會相對小很多。1050912
(中央社)
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