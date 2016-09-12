陸8月空氣最糟十大城市 成都上榜

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我要評比

中國大陸環境保護部今天公布，大陸8月空氣品質相對較差的10大城市，成都、徐州、西寧等上榜，其中河北省就占了5席。

中新社報導，大陸環保部上午公布的74個城市空氣品質排名顯示，8月空氣最糟的10個城市為河北廊坊、四川成都、山東濟南、河北唐山、河北衡水、河北邯鄲、安徽合肥、河北邢台、江蘇徐州和青海西寧。

空氣品質最佳的10個城市依序是海南海口、浙江舟山、江蘇鹽城、福建福州、浙江麗水、江蘇淮安、山東青島、上海、廣東珠海和浙江台州。

大陸環保部環境監測司長羅毅表示，大陸338個地級以上城市8月空氣品質平均優良天數比例為89.6%，較2015年同期提高1.9個百分點。

監測結果顯示，這338個城市這段期間細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺29微克，較2015年同期下降14.7%；懸浮微粒（PM10）濃度為每立方公尺52微克，較2015年同期下降17.5%。

在北京方面，8月空氣品質優良天數比例為54.8%，和2015年同期持平，主要汙染物為臭氧和PM2.5。其中，PM2.5濃度為每立方公尺47微克，較2015年同期上升4.4%。1050912

(中央社)