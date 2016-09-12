改掉胃痛吃止痛藥習慣！避免胃潰瘍、胃出血這樣做
上班族常常三餐不正常、生活壓力大，導致有長期胃痛的困擾，一旦把胃痛視為小病痛，錯失黃金治療期，將使病情更惡化。
胃是人體最大的器官，負責飲食的消化，造成胃痛的原因和胃酸有關，胃酸分泌過多會刺激胃壁黏膜，造成胃痛的情況；還有另一種情形是，神經或肌肉收縮所引起的胃痛，稱為胃痙孿、胃抽筋，大多是因為心情緊張、焦慮造成，上班族、學生族群最常發生。
而胃病也是造成胃痛的原因，如：胃炎、消化性潰瘍、胃癌等等，通常都是連續性的胃抽痛，此時應盡快就診，必要時應依醫師指示做詳細檢查；另外，就診時應告知醫生疼痛的部位，勿直覺式認為是胃病發作，避免影響醫生判斷。
醫師指出有太多人覺得胃痛是老毛病，常常是拖到痛到不能忍時才來就診，或是一胃痛就吃藥緩解疼痛，注意，胃痛時若服用到非類固醇消炎止痛藥，會破壞胃壁黏膜的保護作用，恐會導致胃出血、胃潰瘍。
(中時電子報)
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