面膜越薄越容易吸收？用對時間保養效果大提升！

傳統面膜使用木漿材質，可完整吸收菁華液，缺點是較不服貼；薄型面膜則剛好相反，使用較薄的羽絨或蠶絲材質，精華液承載力不佳，但較服貼。圖片來源：健康365

台灣人有多愛敷面膜？根據調查顯示台灣民眾每年敷掉約八千萬到一億五千萬片面膜，因為敷面膜只要約15分鐘的時間，敷後肌膚亮白度瞬間提升，保養超有感，是許多女性喜愛的保養方法。

市面上面膜種類不斷推陳出新，除了功能越來越多樣以外，還推出薄型面膜，清透的質感敷在臉上，面膜彷彿隱形一樣，多了新鮮感；不過一般面膜與薄型面膜的效果有何差異？薄型面膜效果會比較好嗎？

傳統面膜使用木漿材質，可完整吸收菁華液，缺點是較不服貼；薄型面膜則剛好相反，使用較薄的羽絨或蠶絲材質，精華液承載力不佳，但較服貼；建議敷面膜的時間掌握在10～15分鐘之間，敷過久面膜反而會吸走肌膚水分，使肌膚變乾燥；洗完澡後毛孔呈現打開的狀態，此時敷面膜的效果最好，成分更容易吸收。

另外，肌膚定期去角質也是保養的一環，避免肌膚的老舊角質將毛孔賭塞，使得後續保養的吸收效果打折，敷面膜後，還要記得用乳液或乳霜鎖住保養成分；且敷過的面膜不可重覆使用，就算包裝還有剩餘的精華液，也不可重新將面膜放入保存，避免臉部細菌感染。

(中時電子報)