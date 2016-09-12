愛吃肉的你看完也想吃素！你會發現的7大神奇改變
一般人認為吃素無法補充某些必備的營養，然而美國飲食協會發表聲明：「吃素者只要透過適當的素食飲食，不僅營養充足，甚至可能為某些疾病的預防和治療帶來好處」。此外，研究也顯示，素食者比非素食者的壽命高了將近20%，究竟停止吃肉會發生什麼神奇的改變？
1.你的皮膚將會容光煥發
蔬果內豐富的礦物質、抗氧化劑和纖維質，有助於排毒和提升皮膚光滑透亮；以蔬菜為基礎的飲食也可以解決常見的皮膚問題，像是濕疹和粉刺。
2.降低酸性體質
加工食品和動物製品（如牛奶和起司）都會導致酸性體質，身體過度酸化會引發噁心、疲勞、頭痛和昏眩等症狀，蔬食則多為鹼性，能夠幫助中和酸性，水果、蔬菜、豆類和發芽穀物也可以幫助提高能量。
3.你會開始消耗正確的蛋白質
人們對吃素的迷思在於吃素無法獲得蛋白質，然而葷食者的蛋白質消耗程度是素食者的1.5倍，過量的蛋白質則會被存儲為脂肪，並可能導致體重增加、糖尿病、心臟疾病和癌症等更嚴重的問題。相反地，從植物獲得的蛋白質可以幫助預防多種慢性疾病。根據調查，地球上最長壽的人吸收的蛋白質約占總熱量的10%，但一般人的蛋白質則占總熱量的15-20%。
4.降低膽固醇
發炎和高血脂可能導致中風和心臟疾病，而動物製品（如肉和乳酪）當中的高飽和脂肪將更容易導致高膽固醇和心臟疾病。根據研究，那些改吃素食的患者血脂下降了約35%，其中素食飽和脂肪含量低及纖維含量高是導致血脂下降的兩大原因。
5.可能會變瘦
吃素減肥的方式有很多，許多減肥者改吃素的原因是素食不僅低熱量且高蛋白質，如豆腐等。最近國外一項研究更表明，素食者平均成功減重3.5公斤，選擇膳食纖維高的水果、蔬菜、豆類和粗糧甚至可以加快減肥的速度。
6.你會降低常見疾病的風險
吃素最大的好處就是減少發炎，蔬果不僅天然，當中的抗氧化劑和纖維素，還能夠幫助排毒、消炎，進而降低許多嚴重疾病的風險。那些愛吃肉類和加工食品的人，擁有較高的炎症風險，慢性炎症可能導致自身免疫性疾病、糖尿病、中風、心臟病等嚴重狀況。
7.對環境友善
選擇素食對環境和野生生物有相當正面的影響，因為畜牧業是溫室氣體最大的排放來源，比交通工具排放量還要多。工業發展犧牲了地球上大部分的森林、水和野生動物棲息地，選擇吃素能夠幫助抵抗地球資源被破壞，保護生物的棲息地。
(中時電子報)
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