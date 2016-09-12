德國75歲嬤闖禍 駕車暴衝連撞14車

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德國警方表示，1名75歲女性駕駛在迪倫市（Dueren）1處停車場衝撞14輛車，造成估計2萬5000歐元（約新台幣89萬元）的損失。

英國廣播公司（BBC）網站報導，警方說，婦人駕車時突然加速，並撞上數排並停的車輛，車輛甚至被撞離原本的位置。

警方表示，婦人的車和其他一些車輛嚴重損壞，當局必須拖離現場。

婦人傷勢輕微，已送往醫院治療，目前狀況不明。（譯者：中央社周莉芳）1050912

(中央社)