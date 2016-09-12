需要快速瘦身？讓賀爾蒙助你一臂之力

賀爾蒙有刺激新陳代謝的作用，它不僅能決定要燃燒或儲存多少脂肪，同時也掌控食慾、心情甚至運動的動機。圖片來源：健康365

賀爾蒙有刺激新陳代謝的作用，它不僅能決定要燃燒或儲存多少脂肪，同時也掌控食慾、心情甚至運動的動機。我們每一個人都需要不同程度的賀爾蒙來維持健康的體重，賀爾蒙失調則可能讓你為減肥所做的努力功虧一簣。因此，定期檢查掌控飢餓感、心情跟食慾的賀爾蒙是很重要的，這裡有一種天然療法能夠幫助平衡你的賀爾蒙。

1、吃綠色蔬菜

我們身體裡的減肥激素稱作脂聯素，它是新陳代謝裡用來燃燒脂肪的激素，當你的身體開始儲存脂肪，脂聯素就釋放得越少。因此，缺少脂聯素是人們無法消除肥肉、保持苗條的重要因素之一。攝取足夠的鎂能夠幫助保持脂聯素平衡，可多吃甘藍菜或菠菜等綠色蔬菜，也可以吃一些南瓜子，這些都是很好的鎂來源。

2、睡個好覺

睡眠不足也是導致體重增加的主要因素，主要是因為生長激素在大腦中的飢餓中心運作，會讓人在晚上閒暇時刻產生對脂肪跟甜食的渴望。根據美國糖尿病協會發布的研究，生長激素失調會增加飢餓感並且將低脂肪利用率。生長激素的增加是因為缺少睡眠，因此讓你的心靈跟身體休息很重要，建議成人每晚睡眠睡足6-8小時，可以幫助生長激素達到平衡。

3、餐前飲用蘋果醋

當我們吃甜食的時候，他們帶來的傷害比益處更多，因為攝取過量的糖類會導致胰島素失調，造成脂肪燃燒變慢跟代謝率降低，脂肪因而開始囤積。胰島素能夠調節身體裡的葡萄糖，確保攝取的碳水化合物不會轉換成脂肪，在餐前30分鐘飲用蘋果醋能夠有效維持身體裡的葡萄糖跟血糖並抑制飢餓感。

4、減少咖啡因攝取並保持快樂

減少腹部脂肪是很困難的，他們由皮質醇激素控制，皮質醇會因為壓力等因素而升高，使我們的身體開始分解肌肉組織，導致代謝下降和增加脂肪囤積。皮質醇會在人們感到不安跟痛苦時失衡，忙碌跟壓力也會使皮質醇激升。此外，在壓力和沮喪下我們容易產生暴食或傾向喝更多的咖啡紓壓，然而增加咖啡因的量可能會導致更多的壓力，最好的方式是減少咖啡因攝取並且好好休息。當你感到壓力時，做些可以放鬆的事，例如花時間去與你愛的人在一起或者是散散步。

(中時電子報)