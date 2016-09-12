想生個聰明的寶寶？這7件事你一定要做到

雖然醫學上沒有關於準媽媽該怎麼做的具體理論，但是仍然有一些專家們一致同意的事項，可以讓胎兒健康聰明的成長。圖片來源：健康365

每個媽媽都能夠教育出一個聰明的寶寶！雖然醫學上沒有關於準媽媽該怎麼做的具體理論，但是仍然有一些專家們一致同意的事項，可以讓胎兒健康聰明的成長。

※故事時間

儘管寶寶不懂文字的確切意涵，念故事給他們聽會使寶寶記住你的聲音、影響寶寶對聲音的觀感，這是由於語言在子宮裡便開始發展，大約三個月左右，寶寶就能夠聽見並且記住聲音，因此，和寶寶分享愛的故事跟童話永遠不會太晚。

※每天都要照射陽光

陽光富含維他命D，這對母親和寶寶來說都很重要，因此做為一個準媽媽的例行公事之一應該包含每天照射20分鐘左右的陽光，當然你得保護你的皮膚，塗上適當的防曬產品。維他命是幫助寶寶發展強壯及健康骨骼的關鍵營養素，醫學專家指出缺少維他命D與自閉症的發展有關聯，所以你不該冒這個風險。

※按摩

如果你想在孩子出生前增強寶寶骨骼健康的話，你可以試著透過按摩來達成，基本上，寶寶過了第12週就能感受到你的觸碰，因為他們的神經系統已經發展得差不多了。有些研究顯示未出生的嬰兒甚至能夠分辨出是爸爸或媽媽的觸摸。所以，用一些精油幫肚子進行舒服的馬殺雞吧！使用精油對準媽媽來說也是有益處的，能避免懷孕所產生的妊娠紋，同時也是很好的放鬆方式。

※音樂造就健康心靈

當你對著肚子裡的寶寶唱歌時，這個行為能幫助製造血清素以及其他令人愉悅的化學反應，如果你不像歌手一樣會唱歌，播放音樂也能達到同樣的效果，用哼唱的節奏跟播放的音樂來使寶寶冷靜。

※多樣化的飲食

維持均衡、多樣化的飲食，但是要避免吃下含汞的食物，像是鯊魚、鮪魚跟旗魚等；可以多吃富含脂肪酸的魚類（如三文魚）。此外，因為害喜的關係，一開始進食可能會很困難，但是透過定時定地的進食、並且享受這部分。

※孕婦需要心靈平靜

在妳懷孕期間，你需要聆聽寶寶的聲音並有所回應，在這9個多月裡你不必那麼辛苦的繃緊神經，但是這段期間保持活動力卻是十分重要的，因為你們都需要一些運動，用一些小工具來記錄你走了多少路，並維持足夠的休息、健康的飲食以及運動量。

※不要有壓力

當你發現懷孕的那一刻，你的生活裡就不該有壓力，可以做點瑜珈取代每天的運動需求，同時幫助釋放壓力。但是如果你以前不太運動，想要從現在開始的話，最好不要，因為在懷孕之後，只能做些緩和運動，如果從事劇烈運動會給身體增加額外不必要的變化，這不是懷孕期間應該做的事。

(中時電子報)