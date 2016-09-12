甜曬女兒小腳丫 《甄嬛》安陵容當媽了！
大陸演員陶昕然因演出《後宮甄嬛傳》中「安陵容」一角走紅，去年嫁給交往7年的何建澤，並在今年3月結婚紀念日當天宣布有喜，今(12日)她在微博曝愛女「何陶」出生喜訊，粉絲也紛紛送上祝福。
陶昕然po出和老公比出愛心、圍繞女兒粉紅色小腳丫溫馨照，感性寫下：「從今以後我有了軟肋、也有了鎧甲，媽媽的小棉襖、爸爸的小情人，謝謝你在我們的滿懷期待中，到我們身邊。」何建澤隨後也轉貼PO文，並開心透露女兒是昨晚出生的，大讚她懂得滿足爸媽想一起過中秋的願望，「這一天對我的人生太重要了！老婆辛苦了，我愛你們！感恩所有～太幸福～我當爸爸了。」
其實，陶昕然之前就透露會幫女兒取名為「何陶」，是因為音同「核桃」，期許她能做一個表皮柔軟内心卻堅定的人，如今感性喊話讓不少網友都感動。
(中時電子報)
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