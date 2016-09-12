藝人代言別盡信！產品出包罰廠商不罰藝人

許多民眾會認為明星是公眾人物，掛保證的產品也一定有效，因此對商品產生認同，進而產生購物行為。圖片來源：健康365

別再輕信藝人代言的產品了！許多保健食品、健康食品廠商，為了提升知名度與買氣，經常不惜重金請來明星代言，而無論代言人本身是否曾經親自試用過產品，一旦出現誇大、不實廣告嫌疑時，總是廠商被罰，藝人卻往往逃過一劫。產品出包，藝人真的可以免責嗎？

根據食藥署去年度監控電子媒體（電視、電臺、網路）廣告，共查獲1,102件違規廣告，其中前三名為食品類788件（71.5%）、化粧品類172件（15.6%）、藥物類142件（12.9%），此三項廣告宣稱之效能類型統計顯示，以宣傳「美膚美容」（17.1%）、「減肥瘦身」（13.2%）、「血液循環」（11.3%）功效分據前三名。這些商品中，不乏明星代言的產品，許多民眾會認為明星是公眾人物，掛保證的產品也一定有效，因此對商品產生認同，進而產生購物行為；然而，許多藝人往往只是照腳本演出，並未實際使用過產品，宣傳容易誇大不實，或者本身有試用過產品，在廣告上發表試用心得，但薦證者心得並不能當作廣告的宣傳詞，因此廣告均可能違反〈公平交易法〉與〈食品衛生管理法〉，違者廠商都將挨罰。

然而，關於廣告代言人的法律責任，公平法並無相關規範，公平會僅公布「行政院公平交易委員會對薦證廣告的規範說明」，說明所謂的薦證者，是指將於廣告中反映對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果之人，其可為知名公眾人物、專業人士（機構）及一般消費者，如薦證者與廣告主故意共同實施違反公平法之規定時，依具體之情形，薦證者有可能依廣告主所涉及違反的條文併同被處以行政罰，由當地衛生局判定涉入情形，因此代言藝人也有可能連帶被罰，只是根據統計，目前被罰到的藝人只有少數。

(中時電子報)