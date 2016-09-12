孫儷女兒小奶音高歌《小小鳥》 卡詞超萌

孫儷不時會分享家庭生活，但從沒讓兒女露正面。（圖／取材自孫儷微博）

大陸女星孫儷和演員老公鄧超結婚多年，育有一雙兒女，夫妻倆時常在網上分享家庭生活，一家四口的逗趣互動深受粉絲喜愛。孫儷今（12日）再上傳一段女兒小花邊玩玩具邊哼歌的視頻，聽到她的小奶音歌聲又不時卡詞，讓網友直呼太萌啦！

影片中，小花本來玩著拼圖、口中隨意哼歌，經過爸爸鄧超在旁提詞「我是一隻....」，小花才接唱「小小小小鳥...」，隨後即開始高歌《我是一隻小小鳥》，唱到「想飛也飛不高」時，語調還不忘上揚，頗有歌手風範。

不過，接下來小花卻出現卡詞狀況，一句「尋尋覓覓」不斷重複唱了好幾次，才又想起下句歌詞，順利唱完整段歌，孫儷聽了笑稱「妹妹的歌，唱得好提精神氣呀」，錄影的鄧超則在留言處邀功「你也不看誰拍的」，互動十分有趣。小花的小奶音也被大讚超萌，網友還搞笑表示「尋尋覓覓尋尋覓覓....聽得我真怕小花妹妹一直尋覓下去，停不下來」。

(中時電子報)