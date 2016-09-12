拿走Hello Kitty保溫杯 體育署官員遭訴竊盜

一名曾任職體育署的吳姓女子日前報案，指控署內劉姓女官員去年在茶水間偷走她「無價」的Hello Kitty保溫杯，雖事後歸還卻未受應有處置。劉女到案矢口否認，辯稱是要將保溫杯還給失主。台北地檢署勘驗茶水間監視畫面，發現劉女特地以牛皮紙袋裝著保溫杯離開，也未立刻歸還，所辯難以採信，今依竊盜罪將她起訴。

吳姓女子指控，去年8月時仍在體育署擔任約僱人員期間，某日上午將市價2000元的Hello Kitty保溫杯遺忘在茶水間，重回茶水間卻發現保溫杯不翼而飛，經陳報主管調閱監視器，發現保溫杯遭劉姓女官員帶走。

吳姓女子稱，當時長官為免誤會，特意在劉姓女官員桌上留下紙條，希望劉女若誤拿保溫杯，應盡速恢復原狀，但劉女直到當天下午才歸還保溫杯。吳女說，原本不想將事情鬧大，但因任職體育署不敢提告，且事發後劉女未受應有處置，才會選在離職後報警。

劉姓女官員到案矢口否認竊盜，辯稱看到吳姓女雇員的保溫杯，好心幫吳女保管，原本想要馬上將保溫杯歸還吳女，但因當天行程太滿，下午回到座位發現紙條，隨即物歸原主。

劉姓女官員說，在體育署任職超過十年，對監視器的位置瞭若指掌，怎可能明知有監視器還偷竊。劉女甚至表示，當時正值職務異動期間，懷疑整起竊盜疑案背後另有陰謀，且吳姓女雇員屬她下屬，不無挾怨報復的可能。

檢方勘驗茶水間監視器畫面，發現劉姓女官員進到茶水間看到Hello Kitty保溫杯後隨即離開，過沒多久就拿著牛皮紙袋重回茶水間，並將Hello Kitty保溫杯放進牛皮紙袋後離開。

檢察官認為，劉姓女官員無法合理解釋為何看到Hello Kitty保溫杯後，要拿著牛皮紙袋重回茶水間，且也提不出當日行程證明因公務繁忙導致忘了歸還保溫杯，從劉女刻意持牛皮紙袋重回茶水間且未立即歸還等客觀情狀，認定劉女涉嫌竊盜，依法起訴。

(中時)