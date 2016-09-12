珍貴盆栽遭竊臉書求援 金門警迅速偵破

我要評比

金門縣陳姓民眾在臉書貼文表示，家中珍貴的鳥榕盆栽遭竊，憂心金門治安亮紅燈，金門縣警察局得知後立刻派員處理，全案在案發24小時內偵破，犯嫌依竊盜函送金門地檢署究辦。

縣警局今天表示，勤指中心主任陳必勇看到陳姓民眾臉書留言後，立刻轉介金城分局派員處理。陳女居住地屬賢庵里警勤區，勤區員警辛益昌得知後立即主動聯絡陳女，了解盆栽是陳女公公35年前栽種，珍貴又有紀念價值。陳女懇請警方積極偵辦。

辛益昌隨即在遭竊現場探勘、蒐證，掌握案發地周遭地緣關係脈絡，並調閱案發地附近各路口監視器，耗費近4個多小時，終於發現案發當天凌晨4時左右，在距離案發地數公里外的路口解析出涉案竊嫌重機車車牌號碼，循線鎖定竊嫌身分。

員警聯繫犯嫌到案，曉以大義並出具確切實證後，突破犯嫌心防，坦承犯行；員警到犯嫌到家中起獲贓物鳥榕盆栽，全案偵破。

鳥榕盆栽經警方尋獲已發還被害人，陳女及家人欣喜若狂，在臉書發布多篇文章感謝警察局在勤務繁忙之際，仍能主動積極偵辦、迅速找回盆栽，讚美金門警方辦事效率與為民服務態度，不僅有助提升縣警局正面形象，也讓民眾對地方良好治安環境感到安心。金城分局分局長李智源特別頒發破案茶給辛益昌等員警。1050912

(中央社)