女企圖輕生坐樓頂唱歌 智警點唱趁隙救人
35歲楊姓女子與男友吵架，爬上9樓頂跨坐女兒牆，企圖輕生險象驚人，男友報警求助。第一分局民權派出所警員到場，楊稱只是吹風唱歌，警在旁溝通見她歌聲頗佳，還點歌突破心防，她連唱10多分鐘，警方趁隙拉下楊女，解除危機。
警方日前凌晨獲報，有女子跨坐樓頂女兒牆，雙腳懸空企圖輕生，緊急趕往救援。警方調查，35歲楊女與男友因為感情問題爭執，一言不合，楊女逕自爬上9樓頂，男友規勸無效，楊女指稱，若報警就往下跳，男友一邊安撫，暗中請友人協助報警。
警方到場，保持距離詢問關切，楊女表示，只是吹風唱歌，請警方不要介入兩人的紛爭。楊女兀自唱起英文情歌，警方擔心她想不開輕舉妄動或稍不留神失足，恐生憾事而持續與她溝通，但雙方僵持。
留著長髮、身材纖細的楊女，歌聲不錯。警方細心觀察、機警探試，還點唱歌手梁詠琪主唱的「膽小鬼」，楊女接受點唱相當投入哼唱。楊女一路唱了10多分鐘，警方見消防雲梯車抵達，雲梯升起靠近，趁正在唱歌楊女不備，與消防人員聯手撲前抓住楊女，將她拉下來。
事後，警方安撫楊女情緒，規勸平靜地與男友兩人一起坐下來好好談。楊男友一再感謝警方及時搶救化解危機，他說，很擔心晚一步，可能就發生無法挽回的遺憾。
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