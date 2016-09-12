中秋烤肉 這些「地雷」食物應避開

世界衛生組織已證實，豬、牛、羊和香腸會提高大腸癌發生率，衛福部國健署建議，中秋烤肉以雞、魚等白肉取代，並多搭配當季盛產蔬菜，保持腸胃健康。(資料照片，鄧博仁攝)

中秋節烤肉，只要避開某些「地雷食材」，一樣可以兼顧健康和口腹之慾。衛福部國健署指出，世界衛生組織WHO已經證實，豬、牛、羊和很多人愛吃的香腸，會提高大腸癌的發生率，建議以雞、魚等白肉取代，並多搭配當季盛產蔬菜，保持腸胃健康。

根據衛福部統計，大腸癌連8年蟬聯國人10大癌症發生率之首，在癌症死因中也排第3，主要和國人愛吃燒烤和紅肉、肥胖少運動等原因有關。國健署癌症防治組科長周燕玉表示，WHO已經證實紅肉和包括煙燻、鹽漬、亞硝酸鹽加工的肉品，在逾100度的高溫烹調下，會產生致癌物質雜環胺。

周燕玉解釋，雜環胺經吃下肚後，容易殘留在腸壁上，進而導致腸壁細胞癌化，提高罹患大腸癌的風險。且有研究指出，每天食用50公克的加工肉品，會增加18％罹患大腸癌風險，每天食用100克的紅肉，罹患大腸癌的風險則會增加17％。

因此，她建議在中秋烤肉時，以雞肉、魚肉取代紅肉，並少吃香腸等加工肉品，並多烤些像是花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒、蘿蔔等含豐富維生素、礦物質及膳食纖維的蔬菜，除了可促進腸胃蠕動，也會因增加飽食感而避免吃入過多熱量。

國健署另外提醒，21~25％的大腸癌可歸因於身體活動不足，民眾應維持標準的BMI值、避免肥胖上身，「肥胖者罹患大腸癌風險，較一般人高出1~2倍」；周燕玉說，國健署有補助50~75歲的民眾，每2年做一次免費糞便潛血檢查，年輕民眾若有腹瀉、便祕，或排便狀況突然改變等情形，也應適時到各醫院檢查，每次自費約100元，達到早期發現、早期治療的效果。

(中時)