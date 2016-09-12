百萬觀光產業自救 12大訴願曝光
「過去我們相信民進黨愛台灣，但現在不能溫飽！」。
「過去我們相信政黨輪替台灣才會好，但現在沒有工作！」。
「過去我們相信小英執政會維持現狀，但現在無法養家！」。
由觀光產業公、協會組成的「百萬觀光產業自救會」今(12)日發動遊行上街表達心聲，業者表示，520新政府上任，台灣觀光產業面臨衝擊，百萬觀光產業從業人員不應成為兩岸祭品，面對陸客來台人數驟減，產業苦撐百日，卻等不到政府提出完整對策與配套方案。因此決定上街表達心聲。
百萬觀光產業自救會指出，台灣觀光已面臨危急存亡之秋，陸客減少已摧毀觀光產業生存，以及從業人員生計。根據移民署統計，近日申請來台陸客人數，團體約2000人、自由行4000人左右，與去年同期相較僅剩下30%。
百萬觀光產業自救會指出，去(104)年大陸團體旅客計有200萬人次，現業者希望未來一年至少能維持50%、亦即100萬人次水準。自救會亦表示，陸客來台平均停留7.5天，其他國家旅客平均停留3.5天，所以台灣觀光產業尚需其他國家200萬人遊客來補足產業缺口。
為此，百萬觀光產業自救會表示已凝聚相關產業業者共識，並提出12大訴求期盼政府重視。此12大訴求的內容為：
1、新南向，簡化簽證申辦手續，免除觀光單位，直接送外交部審查，於3天內發放電子簽證，一年可望增加20萬人次。
2、開放陸客以護照來台中轉，需由旅行社接待，給予72小時免簽，可以增加60萬人次。
3、政府提出獎勵辦法，他國旅客來台旅遊至桃園以南停留2夜，每夜補貼40美元，可望增加20萬人次。
4、發放國民平日(周一至周五)旅遊消費券，可增加100萬人次。
5、取締非法旅館，收購老舊遊覽車。
6、展延遊覽車、旅館及旅遊相關業者貸款還款期限6個月。
7、減免旅遊相關產業營所稅、營業稅一年。
8、同意旅遊相關業者放無薪假，政府補貼基本工資。
9、減免陸客來台簽證費。
10、准許以「導遊+翻譯」模式接待東南亞旅客。
11、配合新南向政策，補助導遊參加東南亞語系訓練費用。
12、補助旅遊業拓展旅遊活動相關經費。
照進度，百萬觀光產業自救會代表將於4點向總統府遞陳情書，屆時總統府方面將由誰出面接下業者訴願書，也是值得關注的焦點。
(工商)
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