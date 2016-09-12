孩子贏在起跑點就靠這個！8大胎教法（上）
胎教指的是胎兒透過孕婦生活的內外條件而塑造出良好的先天素質，若孕婦能夠讓自己的生活品質與心情維持在最佳狀態，就能夠讓胎兒的大腦發育與性格發展受到良好影響，反之則可能造成胎兒生心理不健康。因此，準媽媽們的健康心理與良好習慣非常重要！想要讓寶寶擁有良好的資質，不妨試試以下常見的8種胎教法。
1、 營養胎教
孕婦依循胎兒的發育程度，分別攝取食品中各種營養素，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素、纖維素等，避免胎兒體重過低、營養不良或骨骼發育不良等。做好營養胎教，孕婦應維持定時定量的飲食，維持營養均衡、少吃加工品，並多攝取鐵質。
2、 音樂胎教
音樂胎教可以刺激胎兒的神經功能與促進腦部發育，但是應選擇旋律優美輕柔的樂曲，太過高昂激烈的音樂對寶寶來說都是刺激。此外，也應注意音量與樂音的頻率，音量過大或音調過高對寶寶來說也都是一種傷害，建議音量約65-70分貝即可。
3、 美育胎教
美育胎教指的是透過傳達較抽象或立體的美學概念給胎兒，以幫助訓練胎兒的心智發展。孕婦透過看、聽及體會生活中的美學事物，來傳達給胎兒，涵養胎兒的心智。具體方法包括閱讀書籍、欣賞畫作或體會大自然與生活中的美好事物，並透過自己的理解力和鑑賞力，把生活中對美的體驗傳導給胎兒。
4、 撫摸胎教
撫摸胎教是孕婦透過規律的撫摸、觸壓、輕拍肚皮等動作來刺激胎兒的感官，除了讓胎兒感到安全感，也能夠促進胎兒觸覺神經、運動神經等發展，提升寶寶的健康與活動力。進行撫摸胎教時，可以搭配聲音胎教，效果會更好。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。