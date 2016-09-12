孩子贏在起跑點就靠這個！8大胎教法（上）

若孕婦能夠讓自己的生活品質與心情維持在最佳狀態，就能夠讓胎兒受到良好的影響大腦發育與性格發展，反之則可能造成胎兒生心理的不健康。圖片來源：健康365

胎教指的是胎兒透過孕婦生活的內外條件而塑造出良好的先天素質，若孕婦能夠讓自己的生活品質與心情維持在最佳狀態，就能夠讓胎兒的大腦發育與性格發展受到良好影響，反之則可能造成胎兒生心理不健康。因此，準媽媽們的健康心理與良好習慣非常重要！想要讓寶寶擁有良好的資質，不妨試試以下常見的8種胎教法。

1、 營養胎教

孕婦依循胎兒的發育程度，分別攝取食品中各種營養素，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素、纖維素等，避免胎兒體重過低、營養不良或骨骼發育不良等。做好營養胎教，孕婦應維持定時定量的飲食，維持營養均衡、少吃加工品，並多攝取鐵質。

2、 音樂胎教

音樂胎教可以刺激胎兒的神經功能與促進腦部發育，但是應選擇旋律優美輕柔的樂曲，太過高昂激烈的音樂對寶寶來說都是刺激。此外，也應注意音量與樂音的頻率，音量過大或音調過高對寶寶來說也都是一種傷害，建議音量約65-70分貝即可。

3、 美育胎教

美育胎教指的是透過傳達較抽象或立體的美學概念給胎兒，以幫助訓練胎兒的心智發展。孕婦透過看、聽及體會生活中的美學事物，來傳達給胎兒，涵養胎兒的心智。具體方法包括閱讀書籍、欣賞畫作或體會大自然與生活中的美好事物，並透過自己的理解力和鑑賞力，把生活中對美的體驗傳導給胎兒。

4、 撫摸胎教

撫摸胎教是孕婦透過規律的撫摸、觸壓、輕拍肚皮等動作來刺激胎兒的感官，除了讓胎兒感到安全感，也能夠促進胎兒觸覺神經、運動神經等發展，提升寶寶的健康與活動力。進行撫摸胎教時，可以搭配聲音胎教，效果會更好。

(中時電子報)