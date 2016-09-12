整合國內外資源 林佳龍盼台中成「志工首都」

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市長林佳龍表示，台中最美風景是志工，將以3步驟實現志工首都願景。（盧金足攝）

社會局長呂建德指出，市府推動「HOPE 125志工首都」，呼籲市民1人每月提供至少2小時的志願服務，創造近5倍公民社會力量。（盧金足攝）

台中市政府社會局長呂建德今天（12日）在市政會議「志工首都 希望台中」專案報告，針對目前台中志工培育進度、成果及未來規畫詳細說明，並建議中央鬆綁相關法規限制，讓志工培育管道更順暢、質量全面提升。市長林佳龍表示，「台中最美風景是志工！」志工首都非口號，市府計畫以3步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，整合國內外志工資源，讓民間力量充分發揮，逐步實現志工首都願景

台中市政府推動「HOPE 125志工首都」，媒合國際志工參與社區營造，創造另類國際外交，志工人數也從去年8萬人增至今年上半年9萬多人，獲得天下及遠見雜誌志工人口比率評比6都第1。

林佳龍表示，計畫以3步驟逐步實現志工首都願景，包括初期從精武分館「NPO培力實驗專區」開始，接下來改建聯勤招待所為「非營利組織與志工發展中心」，最後將霧峰省諮議會建設成iNGO。

台中市將陸續舉辦2018世界花博、東亞奧林匹克委員會主辦的 2019東亞青年運動會，更將成立「非營利組織與志工中心」、規劃建立iNGO(國際非政府組織中心)，具有龐大志工服務質量需求。

對此，市府推動「HOPE 125志工首都」，呼籲市民1人每月提供至少2小時的志願服務，創造近5倍公民社會力量，透過志工銀行獎勵、社群平台媒合等方式，鼓勵學生、國內外青年、企業、退休高齡人士、社會大眾共同加入。

林佳龍說，民主最高層次即是每處社區及民間社團皆能夠有效自治，讓民間無窮能量有效發揮，避免陷入以政府為主、不斷成立多餘政府機構，導致冗員、專業浪費的惡性循環。

對此，市府志工培訓質量將並重，並以社會大學概念分門別類設立學院與機構中心，讓社會資源充分運用，付出後不僅獲得精神回饋，也獲得實質專業能力成長。

林佳龍強調，志工不分國界，15名來自俄羅斯、捷克、西班牙等國的國際青年志工，自費來台參與梧棲南簡社區土角厝修繕蓋建，服務期間甚至睡在簡易帳棚中，其精神令人感動，鼓勵大家共同學習「以服務為目的！」，讓志工力量成為台中最美的風景。

呂建德指出，市府正積極辦理志工培訓，與願景青年行動網協會合作，協助NPO發展國際志工，今年已輔導5個社區申請國際青年志工隊，並於暑假辦理完竣，成功媒合10個國家、共47位海外志工參與，藉由志工服務接軌國際。

因應2018世界花博需2萬名志工，社會局將於今年陸續展開召募活動。緊接著，2019東亞青奧，規畫台中市青年志工參與重要國際活動。

值得一提的是，2015《天下雜誌》幸福城市大調查、2016《遠見雜誌》城巿競爭力評比，志工人數占15歲以上人口比率評比，6都排行第1，中央辦理全國各縣巿政府志願服務績效考核，104年度市府更榮獲全國「優等」佳績。

(中時)