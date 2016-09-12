孩子贏在起跑點就靠這個！8大胎教法（下）
胎教指的是胎兒透過孕婦生活的內外條件而塑造出良好的先天素質，若孕婦能夠讓自己的生活品質與心情維持在最佳狀態，就能夠讓胎兒的大腦發育與性格發展受到良好影響，反之則可能造成胎兒生心理不健康。除了上篇的4種胎教法，還有哪些常見胎教法呢？
5、 意念胎教
孕婦將對孩子的期望具體化、形象化，包括對孩子容貌、性格、氣質的想像，透過經常觀看喜歡的兒童照片、取夫妻雙方長處進行綜合的模樣，使胎兒潛移默化、受到同化。意念胎教不僅能夠幫助形塑胎兒，也能幫助母親調節情緒、分泌更多良性激素，讓胎兒發育更好。
6、 對話胎教
對話胎教即爸爸媽媽每天隔著肚皮跟胎兒說話、與胎兒溝通，幫助建立起雙方感情關係，例如跟寶寶打招呼、與寶寶分享生活、向寶寶表達愛意等。經常透過言語和心靈與寶寶對話交流，能夠有效刺激胎兒的腦部發育，讓寶寶的語言與情感能力建立良好的基礎。
7、 運動胎教
運動胎教是指孕婦適當運動來幫助胎兒活動，能夠促進胎兒的血液循環、訓練平衡感及促進大腦及肌肉的發育。對於孕婦來說，也有消除疲勞、維持體力和幫助生產等優點，但要注意具有流產徵兆或臨產期的孕婦不宜進行訓練。
8、 光照胎教
光照胎教法是以手電筒對孕婦腹部進行光照刺激，以訓練胎兒視覺功能，對胎兒將來的視覺敏銳度、協調、專注和閱讀都會產生良好的影響。不過，光照胎教法應從懷孕24周起實施，因為此時胎兒對光才開始有反應。
不過，健康的寶寶寓於健康的母親，孕婦們在積極為寶寶進行胎教的同時，也別忘了照顧自己的身體，除了規律作息與均衡飲食，更重要的是維持愉快的心情，胎教的效果才會好。
(中時電子報)
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