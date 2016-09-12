觀光業者求生存 2萬人上街頭

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受陸客縮減影響，觀光產業今天首次集結遊行，隊伍下午在華山文創園區集合，由忠孝東路、仁愛路往凱道出發，訴求「要生存、有工作、能溫飽」，約有2萬人上街頭。

遊行民眾下午2時從華山文創園區出發，出發時下起一陣雨，民眾頭戴白帽子、綁著寫上「要生存、有工作、能溫飽」的白色、黃色布條，朝凱道前進。

這次遊行隊伍共分成旅行業、優質協會、導遊業、旅館業等5個大隊，5大隊民眾一邊前進一邊喊著「要生存、有工作、能溫飽」的口號，手裏也拿著「別讓觀光變關光」、「振興旅遊、台灣加油」等標語，要求政府找出對策，拯救觀光業寒冬。

即使現場下著雨，但還是有許多遊行民眾攜家帶眷，一起上街頭遊行，隊伍沿忠孝東路左轉林森南路後，右轉仁愛路，預估下午3時30分抵達終點凱道，隨後將在凱道進行行動劇、主題曲領唱等活動，盼讓政府看見觀光產業的困境。1050912

(中央社)