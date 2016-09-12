調理酸性體質是真的？原來鹼性食物真正的功效是……
市面上有許多食品強調PH值鹼性，標榜可改善酸性體質，現代人喝水也習慣購買鹼性水，吃鹼性食物調節體質似乎變成民眾的健康觀念，鹼性食物對身體真的比較好嗎？
營養師指出酸性與鹼性食物，是依食物所含的礦物質種類而定，酸性食物所含的礦物質有氯、硫、磷較多，包括肉類、海鮮、白米、五穀雜糧類等等；鹼性食物則是鉀、鈉、鈣、鎂等礦物質較多，存在於蔬菜、水果。食物的酸鹼度並不會改變人的體質，不過卻會影響到健康，一般人大多攝取到酸性食物，身體會較缺乏鹼性食物才有的礦物質成分，使得體內老舊物質不易代謝。
營養師提醒民眾，不要陷入「鹼性食物可調節酸性體質」的迷思，食物並不能改善體質，酸鹼平衡觀念在於飲食平衡，酸性食物與鹼性食物都要均衡攝取，也不可攝取過量，若平常肉類吃太多，可以適量補充一些鹼性食物，例如鹼性水、檸檬汁等等，另外梅子也是優質的鹼性食物，所含的檸檬酸有助體內鈣質吸收，以及新陳代謝。
全台通路熱銷的台鹽「海洋鹼性離子水」水源來自海洋，透過電透析與蒸餾法過濾，保有海水特有的礦物質與微量元素，適量飲用可補充人體所需的礦物質；另外長榮生醫出品的「鹼性王梅精飴」透過精粹製成，去除梅子本身的酸澀，將新鮮採收的青梅濃縮成梅精糖，保留完整的梅精營養，並添加L-阿拉伯糖，可阻斷糖分吸收，還可促進消化道機能，替青梅功效更加分。
(中時電子報)
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