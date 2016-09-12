中市查緝毒品、詐欺績效 全國第1

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台中市打擊犯罪「全民皆警」，查緝毒品、詐欺績效全國第1，市長林佳龍（右）今天在市政會議表揚，警察局長陳嘉昌獻上警政署頒發的獎座。（盧金足攝）

台中市府警察局打擊毒品、詐欺績效佳，獲內政部警政署105年上半年「加強掃蕩毒品工作計畫」及「加強打擊詐欺犯罪專案執行計畫」雙料冠軍，市長林佳龍今天（12日）在市政會議表揚，肯定警察全力掃毒、打詐對台中市治安的貢獻，讓不法犯罪無所遁形。

內政部警政署日前署務會報，頒獎表揚今年上半年「加強掃蕩毒品工作計畫」及「加強打擊詐欺犯罪專案執行計畫」績優單位，台中市警局共計偵破1座大麻製毒工廠、瓦解18個販毒集團、查獲169件過去1年內經行政院公告增列的新興毒品案件。

此外，更在今年5至8月查獲詐欺車手132件209人，攔阻民眾受騙104件、救回4516萬餘元，阻詐績效高居全國之冠，因此分別榮獲打擊毒品、詐欺兩計畫甲組6都第1。

市警局表示，市府掌握當前毒品犯罪趨勢，並持續掃蕩中小盤毒販，針對製毒工廠、販毒集團、新興毒品等指標性案件制定策略加強查緝。

針對新興電信詐欺集團，市警局除嚴加查緝提款車手，更重視詐欺犯罪預防工作，訂定獎勵制度鼓勵金融機構行員、超商店員協助警方攔阻民眾受騙，達到「全民皆警」的效果。

警察局長陳嘉昌說，此次獲獎為台中市升格直轄市以來，首次獲得掃毒計畫第1名，也因民眾受騙金額大幅降低，一舉洗刷台中市被視為詐欺集團發源地的負面刻板印象，打擊毒品及詐欺犯罪為政府首要治安任務，市府將持續努力淨化台中市治安環境。

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(中時)