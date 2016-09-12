中秋連假阿里山公路易塞 警加強疏導

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因應中秋節4天連假，嘉義縣警察局中埔分局對阿里山公路易塞路口，加強交通疏導，同時對仁義潭風景區環潭公路，實施道路管制，疏解交通流量。

中埔分局今天表示，中秋節連假為15日至18日4天，往年阿里山地區會湧入大量人潮與車輛，造成交通壅塞；而仁義潭風景區更會吸引大批民眾賞月，造成環潭公路塞車。

因此，中埔分局對阿里山公路易造成壅塞時段、路口，編排交通疏導崗哨及機動巡邏，加強執行交通疏導工作；同時對仁義潭風景區環潭公路，實施道路管制，希望能疏解交通流量，有效化解壅塞情形。

中埔分局指出，適逢中秋節連假，颱風莫蘭蒂可能會對台灣造成影響，呼籲遊客在出門旅遊前，透過廣播、公路交通網路資訊及路上電子資訊看板，妥善規劃行程，掌握即時路況，才不會出門旅遊敗興而歸。

另外，遊客於連假期間行駛阿里山公路，除了一定要有充分休息，避免疲勞駕駛外，更應掌握即時路況，避免受困山上或無法上山的窘境。1050912

(中央社)