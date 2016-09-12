神木倒塌壓傷婦人 彰縣副縣長探視

南投溪頭風景區昨天傳出神木倒塌意外，造成1重傷2輕傷，彰化縣副縣長周志中今天前往醫院探視重傷的陳姓婦人，發放慰問金。

不過陳姓婦人的家屬則認為，園區相關單位應加強安全措施，以免以後再有神木倒塌傷人的意外發生。

位於南投的溪頭自然教育園區昨天傳出神木倒塌意外，2800年樹齡的紅檜神木疑似因腐蝕加上近日大雨土石鬆動，昨天下午突然斷裂倒塌，壓傷3名遊客，造成1人重傷、2人輕傷，其中重傷的陳姓婦人家住社頭，意外發生後被送到彰化基督教醫院治療。

關心陳姓婦人傷勢，彰化縣副縣長周志中今天代表縣長魏明谷，前往醫院慰問陳姓婦人和她的家屬，致贈慰問金，同時向醫師詢問婦人傷勢，醫院則向周志中解釋，婦人已無生命危險。

周志中說，他要感謝醫療團隊的付出以及細心照顧，目前患者的狀況還算穩定，縣府社會處會積極協助以及幫助傷者，希望婦人早日康復。

除了周志中之外，溪頭自然教育園區的工作人員也前往醫院關心婦人傷勢，陳姓婦人的家屬則要求園區，應該針對園區內的神木進行全面檢查，園區內也應配置急救設備和急救人員，在發生意外時才能獲得救助。1050912

(中央社)