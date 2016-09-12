車友獨搬路中巨石 感動6路人協力移除

「團結力量大」，1名單車騎士日前行經宜蘭山路時，發現1塊巨石掉在路面；正當他獨自無法移動時，卻感動吸引6名路人協助，最後順利將它搬到路旁，造福其他用路人平安。

有網友昨天在臉書「爆料公社」發布影片，1名單車騎士在員山鄉雙連埤下坡路段時，發現路中有塊巨石擋路。騎士之後下車赤腳在路上獨自想要移開這塊巨石，以免影響其他用路人；無奈巨石太重，就算騎士使出多大力氣，也無法搬動。

正當騎士束手無策時，沒想到有其他民眾受到感動，引發連鎖效應，接二連三有人停下車來幫忙，最後在7人團結之下，終於將它搬到路邊水溝旁安全處，避免之後用路人撞到受傷。

「小舉動大甘心，希望這種正面能量讓台灣更溫暖！」網友看後回應，「台灣最美麗的風景就是人，尤其是單車人，感動」、「這種行為比什麼都有福報」、「移動巨石的都是帥哥」。1050912

(中央社)