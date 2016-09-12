文化預算增加 文資多13億最多

文化部長鄭麗君上任後為，文化部爭取到明年預算達新台幣194.5億，增加28.1億，堪稱史上最高。鄭麗君今天表示，其中文化保存預算最多，首度將再造歷史現場成為重要公共建設。

鄭麗君今天主持就任文化部長後，首次舉行的105年度全國文化機關(構)主管會報。日前鄭麗君為文化部爭取到史上最多預算，明年度文化部預算達達新台幣194.5億，增加28.1億，各縣市文化局長今天也都出席，期望能為地方爭取中央資源。

鄭麗君表示，在增加的28.1億文化預算當中，其中文資局成長比例高達90%，有13億元預算將運用在廣義的文化保存等，尤其首度把再造歷史現場成為重要公共建設，在思維上翻轉。

鄭麗君指出，包括台北機廠博物館籌備計畫、無形文化資產以及水下文化資產的保存等，都需要有對等的預算；在影視音預算也有許多成長，尤其是輔導金的增加；而國家語言發展法、人文思想扎根、漫畫基地建立、振興出版產業、推廣閱讀等，都是明年文化部著墨的重點。

鄭麗君表示，明年整體預算編列，有些是重大工程的減列，並不是各局、司都有增加，但這次預算特色在於重視文化扎根、在地文化發展、場館軟體的提升，投注在內容的成長比較多。

鄭麗君也期待能與準政務委員唐鳳合作，「好期待她回來」，認為在未來數位時代概念下，推動文化的方式將如何進行，希望能邀請唐鳳合作。1050912

(中央社)