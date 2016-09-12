陸客減少 政院：集中資源協助受影響最大地區

抗議民眾高舉海報以表不滿。（方濬哲攝）

抗議民眾行經忠孝西路。（方濬哲攝）

抗議民眾與餐廳裡商議工作的民眾。（方濬哲攝）

民眾向凱道集結，對小英政府表達訴求。（方濬哲攝）

「百萬觀光產業自救大遊行」下午舉行，3時已抵達凱道集結。針對觀光產業萬人大遊行，行政院發言人童振源今天下午表示，林揆已同意交通部所提開拓客源等四項措施，同時要針對明顯受到陸客影響的業者或地區，要求更具體措施協助業者度過難關，幾個影響大的縣市， 林揆指示資源集中協助。

童說，政府會協助觀光業者提供優質觀光旅遊服務、區域深度行程，深化、升級旅遊，轉型為多元國外旅客市場，建構多元永續觀光發展。

觀光業者認為政府措施緩不濟急，童振源表示，在擴展多元客源方面，要把旅客跟消費引導到受影響大的地區，交通部報告也提出紓困做法和升級優惠貸款，短期來講，希望針對接待陸客比較大受影響大的業者跟地區集中協助他們。

至業者希望回到過去陸客充足的狀態，童只重申，交通部提出四策略，包括開拓多元市場，擴大國內旅遊，院長提到希望針對受影響大的地區跟業者，支持他們，希望把資源，包括擴大團體旅行、學校或公務機關，導引到這幾個縣市，以及創新旅遊產品，穩固陸客市場，和協助紓困及轉型，給予協助，也希望他們轉型，譬如旅遊品質和行程設計上，政府也歡迎陸客到台灣來。

(中時)