大陸廣電總局： 嚴限網路節目無照直播
大陸當局最近推出新規定，要求網路直播節目必須嚴格守法，若無《信息網路傳播視聽節目許可證》則不得展開特定業務。
大陸主管新聞出版、電台、電視廣播媒體的廣電總局出台《關於加強網路視聽節目直播服務管理有關問題的通知》，指出開展網路視聽節目直播服務應具備相應條件：一是通過互聯網對重大政治、軍事、經濟、社會、文化、體育等活動、事件的實況進行視音頻直播，應持有當局頒發的《許可證》；二是通過網路對一般社會團體文化活動、體育賽事等組織活動的實況進行視音頻直播，也應持有《許可證》。
《通知》表示，無論是機構或個人，若無《許可證》則不得透過網路直播平台開辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目，也不得使用「電視台」、「廣播電台」、「電台」、「TV」等廣播電視專有名稱開展業務。
此外，還要求開展網路視聽節目直播服務應具備相應的技術、人員、管理條件，以及內容審核把關能力，而且開播活動前應將信息報屬省級以上的主管機關備案。
最後，更對內容面提出規範，強調直播節目應堅持健康的格調品味，不得含有大陸法律規定所禁止的內容，並自覺抵制內容低俗、過度娛樂化、宣揚拜金主義和崇尚奢華等問題。
(中時電子報)
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