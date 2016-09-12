生病不願分離 警槍殺女友再自戕

桃園許姓警員因胃食道逆流未癒，凌晨備勤領槍後，返回八德租屋處，疑對女友開槍後自戕，雙雙陳屍床上，他留遺書稱對不起雙方父母，但「想一輩子跟女友在一起！」

桃園警分局同安派出所許姓警員（27歲）今天凌晨2至4時利用備勤時間，領槍後，再騎車返回八德租屋處，左撇子的許員躺在蘇姓女友右邊，再朝睡夢中的蘇姓同居女友右腦開槍，再往自己左太陽穴開槍自戕，兩人當場死在床上。

桃園警方約半個小時找不到許員，經由手機定位，發現許員回到八德租屋處，由於無法開門，請求房東協助，清晨6時餘開門，發現兩人陳屍床上，槍枝遺留在女友的肩頸部附近。

許員同事都大為驚訝，因為許員約二、三年前從台中調過來，跟交往七、八年，在大溪某國小任教的女友，租屋在八德某社區。同事說，許員認真負責，也相當的樂觀開朗，只是最遭受病痛的折磨，他今天凌晨備勤，還痛到趴在桌子，不知怎會發生這種事！

桃園警方指出，許員一直有胃部不舒服的問題，今年6月和8月，兩次開刀，發現是胃食道逆流，但他只能進食流質食物，也消瘦不少，心情低落。

檢警案發後封鎖現場，也在他們房內找到一封遺書，許員特別提到女友父母，深深抱歉，他寫到「我把芮文帶走了！」，也向父母道別，「讓你們失望了！我想一輩子跟芮文在一起！」，還希望家人照顧好自己及父母，他也提到6月從醫院回來，「覺得自己好像死了、再也找不回過去」，充滿久病厭世的悲傷。

警方特別指出，案發現場沒有打鬥痕跡，檢方將解剖確認是否有藥物成分，釐清真相，是究竟殉情、或是許男殺女友後再自戕，預計下週一解剖。

桃園警分局長廖恆裕表示，同安派出所許姓員警昨天晚間6時至10時因土地公活動執行勤務，10時至今天凌晨0時為值班勤務，0時至2時則外出執行巡邏勤務，2時至4時為備勤，許員就是利用此時段領槍後，擅離派出所返家，才發現這起憾事。

桃園警分局長廖恆裕表示，許稚偉備勤中攜槍彈外出，當班的副所長管理不當，記過2次調離主管職，才到職5天的所長，記過1次並調整服務地區，廖恆裕則報請警察局自請處分。

廖恆裕提到，許姓員警與其蘇姓女友交往多年，2人感情正常融洽，但女友為何也槍傷身亡，因遺書中並未有蘇女共同署名，或共同參與書寫遺書，詳情將由檢察官做後續偵辦釐清。1050912

(中央社)