赴陸管制年限 文化部8月已延長至1年

前國立故宮博物院長馮明珠受聘北京故宮顧問引發爭議。文化部長鄭麗君今天表示，在事件發生前，文化部就已把退離政務人員赴陸管制年限延長為1年，認為要有年限門檻限制。

馮明珠受聘擔任北京故宮研究院顧問在台灣社會鬧得沸沸揚揚，其中癥結點在於政府退離政務人員赴陸管制年限的問題。

馮明珠在卸任前先將故宮政務人員管制年限從3年改為1年，後又再修改為3個月，而文化部也是在103年5月15日調整為3個月，陸委會認為馮明珠自我鬆綁登陸管制，「有違應自行迴避規定」，將由故宮審酌撤銷原處分後，重新核列管制期間。

鄭麗君今天表示，她上任後發現文化部在103年5月15日將文化部退離職政務人員赴陸管制調整為3個月後，隨即在今年8月底就指示內部將原本的3個月延長為1年，後續配合陸委會再作整體檢討。

問及對馮明珠受聘北京故宮顧問看法，鄭麗君表示，她無法評論故宮，但她個人認為，「還是要有一個門檻限制、有年限的門檻限制」。1050912

(中央社)