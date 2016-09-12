東京股市收黑 美升息疑慮拖累

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日本東京股市今天收黑，延續全球股市賣壓。美國聯邦準備理事會（Fed）官員表示，他們支持美國最快本月升息，股市聞訊走跌。

日經指數收盤下挫292.84點，或1.73%，報16672.92點。東證指數收盤下跌20.76點，或1.54%，報1323.10點。

美國標準普爾500指數9日收盤重挫2.5%，創下英國公投脫歐以來最大跌幅，主要因波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）表示，倘若決策者等太久才緊縮貨幣，美國經濟恐過熱。

歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）8日才淡化擴大貨幣刺激的前景。（譯者：中央社劉淑琴）1050912

(中央社)