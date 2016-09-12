菲航跟進 機上禁用三星Note 7手機

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繼宿霧太平洋航空公司禁止在機上使用三星Galaxy Note 7型手機之後，菲律賓航空公司今天也宣布跟進。

菲律賓航空公司今天發表聲明，表示他們已於9日開始遵照國際航空運輸協會（IATA）指示，禁止乘客在所有菲航班機上為Galaxy Note 7型手機充電。

聲明說，Galaxy Note 7型手機不得放進行李托運，但在關機狀態下可以隨身帶上飛機；此外， Galaxy Note 7型手機不論新機或舊機，菲航貨機都不會接受運載。

菲航表示，「飛航安全是菲航營運的基石，因此，菲航將確保每一航班全面遵守規定，希望乘客充份配合。」

南韓三星公司稍早證實Galaxy Note 7型手機電池爆炸起火事件，開始自約10個國家回收這款手機，並建議消費者停用。

菲律賓廉航宿霧太平洋航空公司昨天宣布，機上禁止使用此款手機。1050912

(中央社)