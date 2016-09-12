廖國棟：制衡監督政府 立委責任很大

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，立法院現在是國民黨唯一的戰場，當然黨中央的戰力也很強，但能對政府制衡與監督的，只有在立法院才能做到，所以立委有很大的責任。

國民黨循例在立法院開議日前一天，在智庫召開立法實務研討會，會前廖國棟受訪時被問到黨團地位提升的相關問題，是否會在研討會中表態時說，「這根本就不必表態，現在就是這樣」。

廖國棟說，提出選總召，就是要讓黨團自主，才能從在野的角度，靈活快速的反應，甚至可以凝聚戰鬥力；記者也詢問，現在傳出黨團地位提升，是與黨主席洪秀柱在爭權力，廖國棟說，「never（從沒這回事）」，他從沒想過會有爭權的事。

他強調，沒有黨中央就沒有黨團，各自分工，而現在立法院對國民黨來說，是唯一的戰場，當然黨中央的戰力也很強，但能夠發揮對政府的制衡或監督，只有在立法院才能做到，所以立委有很大的責任，來代表整個黨來面對執政黨的各種施政、挑戰，因此在立法院會強力監督相關政策。

此外，傳出黨中央極力護黨產，但國民黨立法院黨團不敢碰，黨團書記長江啟臣今天在受訪時表示，不當黨產處理條例都已經通過了，現階段民進黨政府，要透過不當黨產委員會、這樣的非常強烈的手段，來對國民黨黨產進行追討與清理，這部分該依法的，就一切來依法。

江啟臣指出，但要提醒民進黨政府，「你的依法絕對不能是違法」，若違法，不只是國民黨會反彈，社會上總是會有公義，人民也會有公評。1050912

(中央社)